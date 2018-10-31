Служить почётно

Орел с размахом отметил 200 День рождения Ивана Тургенева. Вообще-то, писателя сейчас вспоминают по всей стране и за её пределами, но именно наш город стал центром празднования этого юбилея. {youtube}Po0pxN-oC5U{/youtube}

Administrator 09 Ноя 2018 Просмотров:2 Культура