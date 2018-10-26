Дела архивные

Российскому архивному делу - 100 лет. По такому случаю областной архив провел научную конференцию "История длиною в век".
Российскому архивному делу - 100 лет. По такому случаю областной архив провел научную конференцию "История длиною в век".
Глава администрации Орла объехал город, чтобы со специальной комиссией осмотреть проблемные участки улично-дорожной сети. "Точки" на маршруте подсказали сами жители - сити-менеджер в очередной раз ознакомился с обращениями, которые орловчане...
Administrator 01 Ноя 2018 Просмотров:4 ПолитикаПодробнее
Российскому архивному делу - 100 лет. По такому случаю областной архив провел научную конференцию "История длиною в век". {youtube}NW2ot-MQxPQ{/youtube}
Administrator 01 Ноя 2018 Просмотров:4 ОбществоПодробнее
В литературном музее Тургенева открылась выставка личных вещей и документов писателя. Называется она "Орел - мой родной город" {youtube}rHUGfgQyhOE{/youtube}
Administrator 31 Окт 2018 Просмотров:10 КультураПодробнее
Профессор из Цюриха провел открытую лекцию в Орле. Встреча со знаменитым программистом была приурочена к тридцатилетию языка "оберон", соавтором которого он является. {youtube}8KpjHRQJGpw{/youtube}
Administrator 31 Окт 2018 Просмотров:10 ОбществоПодробнее