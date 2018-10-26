01Ноября2018

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Первый городской плюс

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Дела архивные

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Российскому архивному делу - 100 лет. По такому случаю областной архив провел научную конференцию "История длиною в век".

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События дня

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Городская среда

Глава администрации Орла объехал город, чтобы со специальной комиссией осмотреть проблемные участки улично-дорожной сети. "Точки" на маршруте подсказали сами жители - сити-менеджер в очередной раз ознакомился с обращениями, которые орловчане...

Administrator - avatar Administrator 01 Ноя 2018 Просмотров:4 Политика

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Дела архивные

Российскому архивному делу - 100 лет. По такому случаю областной архив провел научную конференцию "История длиною в век". {youtube}NW2ot-MQxPQ{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 01 Ноя 2018 Просмотров:4 Общество

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Где жил Тургенев

В литературном музее Тургенева открылась выставка личных вещей и документов писателя. Называется она "Орел - мой родной город" {youtube}rHUGfgQyhOE{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 31 Окт 2018 Просмотров:10 Культура

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Универсальный язык

Профессор из Цюриха провел открытую лекцию в Орле. Встреча со знаменитым программистом была приурочена к тридцатилетию языка "оберон", соавтором которого он является. {youtube}8KpjHRQJGpw{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 31 Окт 2018 Просмотров:10 Общество

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