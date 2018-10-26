Дела архивные

Глава администрации Орла объехал город, чтобы со специальной комиссией осмотреть проблемные участки улично-дорожной сети. "Точки" на маршруте подсказали сами жители - сити-менеджер в очередной раз ознакомился с обращениями, которые орловчане...

Administrator 01 Ноя 2018 Просмотров:4 Политика