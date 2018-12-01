Награды выдающимся

Губернатор региона и члены областного Правительства наградили выдающихся орловчан. Торжество было приурочено к 25-летию Конституции.
Губернатор региона и члены областного Правительства наградили выдающихся орловчан. Торжество было приурочено к 25-летию Конституции.
Губернатор региона и члены областного Правительства наградили выдающихся орловчан. Торжество было приурочено к 25-летию Конституции. {youtube}tp3LdZVu8cs{/youtube}
Administrator 13 Дек 2018 Просмотров:2 ПолитикаПодробнее
Кстати, о том, как Конституция влияет на жизнь граждан и как помогает защищать права и свободы, говорили на заседании комитета областного совета по законодательству. {youtube}V5Zw-6TiNWY{/youtube}
Administrator 13 Дек 2018 Просмотров:1 ОбществоПодробнее
В Орле прошли ежегодные спортивные соревнования для людей с ограниченными возможностями. Они приурочены к так называемой "Декаде инвалидов". {youtube}OhiT7BckZvI{/youtube}
Administrator 13 Дек 2018 Просмотров:1 СпортПодробнее
В ОрелГАУ прошло мероприятие, которое называлось "В жизни всегда есть место подвигу" и было посвящено Дню героев Отечества. {youtube}1FRPij1uriw{/youtube}
Administrator 13 Дек 2018 Просмотров:1 ОбществоПодробнее