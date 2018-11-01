Довести до ума

Тему дорожного ремонта в очередной раз обсудили чиновники на планерке в мэрии. Из 31 объекта, которые надлежало отремонтировать в 2018 году, работы завершены на 29. 2 объекта находятся в стадии приёмки.
Тему дорожного ремонта в очередной раз обсудили чиновники на планерке в мэрии. Из 31 объекта, которые надлежало отремонтировать в 2018 году, работы завершены на 29. 2 объекта находятся в стадии приёмки.
В армии служить почетно - под таким девизом в Орле прошел День призывника. Праздник будущим защитникам Отечества устроили в Техникуме агротехнологий и транспорта. {youtube}-XM2iKRIo5w{/youtube}
Administrator 15 Ноя 2018 Просмотров:4 ОбществоПодробнее
Тему дорожного ремонта в очередной раз обсудили чиновники на планерке в мэрии. Из 31 объекта, которые надлежало отремонтировать в 2018 году, работы завершены на 29. 2 объекта находятся в стадии...
Administrator 15 Ноя 2018 Просмотров:5 ПолитикаПодробнее
Продолжением праздничных мероприятий, посвященных юбилею Тургенева, стал гала-концерт, который был дан в театре, носящем имя нашего земляка. {youtube}uErpjfZGveg{/youtube}
Administrator 12 Ноя 2018 Просмотров:30 ОбществоПодробнее
К нам едет ревизор! Точнее уже приехал - в театр "Свободное пространство". А привез его Брянский театр драмы. {youtube}-4WiqDw6zsY{/youtube}
Administrator 12 Ноя 2018 Просмотров:30 КультураПодробнее