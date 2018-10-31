13Ноября2018

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Первый городской плюс

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Новости Культура К нам приехал ревизор
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К нам приехал ревизор

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К нам едет ревизор! Точнее уже приехал - в театр "Свободное пространство". А привез его Брянский театр драмы.

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События дня

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Любовь к Тургеневу

Продолжением праздничных мероприятий, посвященных юбилею Тургенева, стал гала-концерт, который был дан в театре, носящем имя нашего земляка. {youtube}uErpjfZGveg{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 12 Ноя 2018 Просмотров:6 Общество

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К нам приехал ревизор

К нам едет ревизор! Точнее уже приехал - в театр "Свободное пространство". А привез его Брянский театр драмы. {youtube}-4WiqDw6zsY{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 12 Ноя 2018 Просмотров:6 Культура

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Рождённая по слову Петрову

10 ноября сотрудники правоохранительных органов отметят профессиональный праздник. По случаю, в ОрЮИ имени Лукьянова прошло торжественное мероприятие. {youtube}QAO8-XvWnCI{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 09 Ноя 2018 Просмотров:28 Общество

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Добровольное начало

В Орле проходит форум-фестиваль добровольческих инициатив. Он призван познакомить общественность с волонтерскими проектами и их авторами, собравшимися со всей страны. {youtube}K8_YWYd9VjY{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 09 Ноя 2018 Просмотров:24 Общество

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