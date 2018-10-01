Федеральный уровень

Вопросы, связанные с организацией работы городских перевозчиков и с условиями трансфера орловчан, в мэрии обсудили и с самими бизнесменами, занятыми на ниве общественного транспорта. Что же те ответили на упрёки? {youtube}maGWwcTDakI{/youtube}

Administrator 24 Окт 2018 Просмотров:3 Общество