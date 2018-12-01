Чемпионы духа

Кстати, о том, как Конституция влияет на жизнь граждан и как помогает защищать права и свободы, говорили на заседании комитета областного совета по законодательству. {youtube}V5Zw-6TiNWY{/youtube}

Administrator 13 Дек 2018 Просмотров:4 Общество