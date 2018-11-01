Районный турнир

Более 300 спортсменов собралось на Первенстве Орловского района по дзюдо. Наши не только изучили тактику спортсменов из других регионов, но и добыли медали.
Более 300 спортсменов собралось на Первенстве Орловского района по дзюдо. Наши не только изучили тактику спортсменов из других регионов, но и добыли медали.
Некрасовская школа-интернат отметила 85-летний юбилей. {youtube}r6VLgNPl42o{/youtube}
Administrator 28 Ноя 2018 Просмотров:4 ОбществоПодробнее
Медсанчасть областного УМВД загорелась. Но и этот пожар был условным, с парой пострадавших... "понарошку". {youtube}tbgiLPQj9U8{/youtube}
Administrator 28 Ноя 2018 Просмотров:4 ОбществоПодробнее
По случаю недавнего праздника "День матери" в областном правительстве устроили чаепитие с главой региона - и с самыми заслуженными и известными орловскими мамами. {youtube}wRlptDgO7-c{/youtube}
Administrator 28 Ноя 2018 Просмотров:4 ОбществоПодробнее
Одну из извечных российских проблем обсудили на утренней планерке в городской администрации - дороги. Вернее, их провальный ремонт на нескольких улицах города. {youtube}qqJU67rzS7U{/youtube}
Administrator 28 Ноя 2018 Просмотров:4 ПолитикаПодробнее