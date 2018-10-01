24Октября2018

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Открытое поле

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Орел обзавелся новой спортивной площадкой в рамках проекта "Единой России" "Детский спорт". Футбольное поле с искусственным покрытием появилось в переулке Артельный - на месте пятака с ржавыми воротами.

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События дня

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Федеральный уровень

Первая городская управляющая компания вносит в свою работу изменения - номер диспетчерской службы в скором времени поменяют. {youtube}0qz60iiga_o{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 24 Окт 2018 Просмотров:3 ЖКХ

Подробнее

Открытое поле

Орел обзавелся новой спортивной площадкой в рамках проекта "Единой России" "Детский спорт". Футбольное поле с искусственным покрытием появилось в переулке Артельный - на месте пятака с ржавыми воротами. {youtube}fIheDv3PKjk{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 24 Окт 2018 Просмотров:3 Спорт

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Небезопасный транспорт

Вопросы, связанные с организацией работы городских перевозчиков и с условиями трансфера орловчан, в мэрии обсудили и с самими бизнесменами, занятыми на ниве общественного транспорта. Что же те ответили на упрёки? {youtube}maGWwcTDakI{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 24 Окт 2018 Просмотров:3 Общество

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Транспортная недостаточность

Проблемы орловского транспорта обсудили чиновники на рабочем совещании в мэрии. Главное, о чем говорили, - вопросы безопасности и комфорта.   {youtube}vm1KzU-IeBE{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 24 Окт 2018 Просмотров:3 Политика

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