20Декабря2018

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Первый городской плюс

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Новости Общество Чудеса начинаются
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Чудеса начинаются

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Меньше двух недель остается до самой волшебной поры года. Все начинают мечтать о том, как проведут новогодние праздники и какие подарки получат. Редакция Первых новостей спешит поздравить своих зрителей и подготовила для них необычную акцию. 

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События дня

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Благополучие региона

Губернатор орловской области Андрей Клычков выступил перед видными деятелми орловской области. В своем выступлении глава региона затронул практически все сферы деятельности области и выделил некоторые пути развития. В целом, как...

Administrator - avatar Administrator 20 Дек 2018 Просмотров:3 Политика

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Чудеса начинаются

Меньше двух недель остается до самой волшебной поры года. Все начинают мечтать о том, как проведут новогодние праздники и какие подарки получат. Редакция Первых новостей спешит поздравить своих зрителей и...

Administrator - avatar Administrator 20 Дек 2018 Просмотров:4 Общество

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Награды выдающимся

Губернатор региона и члены областного Правительства наградили выдающихся орловчан. Торжество было приурочено к 25-летию Конституции. {youtube}tp3LdZVu8cs{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 13 Дек 2018 Просмотров:30 Политика

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Главный закон страны

Кстати, о том, как Конституция влияет на жизнь граждан и как помогает защищать права и свободы, говорили на заседании комитета областного совета по законодательству. {youtube}V5Zw-6TiNWY{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 13 Дек 2018 Просмотров:25 Общество

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