Чудеса начинаются

Меньше двух недель остается до самой волшебной поры года. Все начинают мечтать о том, как проведут новогодние праздники и какие подарки получат. Редакция Первых новостей спешит поздравить своих зрителей и подготовила для них необычную акцию.
Меньше двух недель остается до самой волшебной поры года. Все начинают мечтать о том, как проведут новогодние праздники и какие подарки получат. Редакция Первых новостей спешит поздравить своих зрителей и подготовила для них необычную акцию.
Губернатор орловской области Андрей Клычков выступил перед видными деятелми орловской области. В своем выступлении глава региона затронул практически все сферы деятельности области и выделил некоторые пути развития. В целом, как...
Administrator 20 Дек 2018 Просмотров:3 ПолитикаПодробнее
Меньше двух недель остается до самой волшебной поры года. Все начинают мечтать о том, как проведут новогодние праздники и какие подарки получат. Редакция Первых новостей спешит поздравить своих зрителей и...
Administrator 20 Дек 2018 Просмотров:4 ОбществоПодробнее
Губернатор региона и члены областного Правительства наградили выдающихся орловчан. Торжество было приурочено к 25-летию Конституции. {youtube}tp3LdZVu8cs{/youtube}
Administrator 13 Дек 2018 Просмотров:30 ПолитикаПодробнее
Кстати, о том, как Конституция влияет на жизнь граждан и как помогает защищать права и свободы, говорили на заседании комитета областного совета по законодательству. {youtube}V5Zw-6TiNWY{/youtube}
Administrator 13 Дек 2018 Просмотров:25 ОбществоПодробнее