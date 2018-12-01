13Декабря2018

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Главный закон страны

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Кстати, о том, как Конституция влияет на жизнь граждан и как помогает защищать права и свободы, говорили на заседании комитета областного совета по законодательству.

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События дня

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Награды выдающимся

Губернатор региона и члены областного Правительства наградили выдающихся орловчан. Торжество было приурочено к 25-летию Конституции. {youtube}tp3LdZVu8cs{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 13 Дек 2018 Просмотров:2 Политика

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Главный закон страны

Кстати, о том, как Конституция влияет на жизнь граждан и как помогает защищать права и свободы, говорили на заседании комитета областного совета по законодательству. {youtube}V5Zw-6TiNWY{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 13 Дек 2018 Просмотров:2 Общество

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Чемпионы духа

В Орле прошли ежегодные спортивные соревнования для людей с ограниченными возможностями. Они приурочены к так называемой "Декаде инвалидов". {youtube}OhiT7BckZvI{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 13 Дек 2018 Просмотров:2 Спорт

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Место - подвигу

В ОрелГАУ прошло мероприятие, которое называлось "В жизни всегда есть место подвигу" и было посвящено Дню героев Отечества. {youtube}1FRPij1uriw{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 13 Дек 2018 Просмотров:2 Общество

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