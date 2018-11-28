10Декабря2018

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Среднерусский институт управления провёл уже 10 социологические чтения, на которые приехали знаменитые социологи страны.

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Снегопады осложняют жизнь не только горожанам, но еще и коммунальщикам - в том числе, опосредованно, через критику со стороны орловчан и через давление власти... Александр Муромский решил лично проверить работы...

Administrator - avatar Administrator 10 Дек 2018 Просмотров:0 ЖКХ

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Научный вопрос

Среднерусский институт управления провёл уже 10 социологические чтения, на которые приехали знаменитые социологи страны. {youtube}sjhL3BMS75A{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 10 Дек 2018 Просмотров:4 Общество

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Выбор профессии

Примерить полицейскую форму - мечта многих мальчишек и девчонок. Те, для кого это еще и цель, пришли на день открытых дверей в Орловский юридический институт МВД - узнать насчет поступления. {youtube}aVRLHPBehlo{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 10 Дек 2018 Просмотров:1 Общество

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Новогоднее убранство

На площади Ленина 3 декабря начали монтаж главной ели города. Помимо неё в городе установят еще несколько новых аналогичных конструкций. {youtube}2YHwmddYCf8{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 05 Дек 2018 Просмотров:32 Общество

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