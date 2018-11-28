Научный вопрос

Среднерусский институт управления провёл уже 10 социологические чтения, на которые приехали знаменитые социологи страны.
Среднерусский институт управления провёл уже 10 социологические чтения, на которые приехали знаменитые социологи страны.
Снегопады осложняют жизнь не только горожанам, но еще и коммунальщикам - в том числе, опосредованно, через критику со стороны орловчан и через давление власти... Александр Муромский решил лично проверить работы...
Administrator 10 Дек 2018 Просмотров:0 ЖКХПодробнее
Среднерусский институт управления провёл уже 10 социологические чтения, на которые приехали знаменитые социологи страны. {youtube}sjhL3BMS75A{/youtube}
Administrator 10 Дек 2018 Просмотров:4 ОбществоПодробнее
Примерить полицейскую форму - мечта многих мальчишек и девчонок. Те, для кого это еще и цель, пришли на день открытых дверей в Орловский юридический институт МВД - узнать насчет поступления. {youtube}aVRLHPBehlo{/youtube}
Administrator 10 Дек 2018 Просмотров:1 ОбществоПодробнее
На площади Ленина 3 декабря начали монтаж главной ели города. Помимо неё в городе установят еще несколько новых аналогичных конструкций. {youtube}2YHwmddYCf8{/youtube}
Administrator 05 Дек 2018 Просмотров:32 ОбществоПодробнее