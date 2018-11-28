Выбор профессии

Снегопады осложняют жизнь не только горожанам, но еще и коммунальщикам - в том числе, опосредованно, через критику со стороны орловчан и через давление власти... Александр Муромский решил лично проверить работы...

Administrator 10 Дек 2018 Просмотров:0 ЖКХ