06Декабря2018

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Первый городской плюс

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Новогоднее убранство

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На площади Ленина 3 декабря начали монтаж главной ели города. Помимо неё в городе установят еще несколько новых аналогичных конструкций.

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Новогоднее убранство

На площади Ленина 3 декабря начали монтаж главной ели города. Помимо неё в городе установят еще несколько новых аналогичных конструкций. {youtube}2YHwmddYCf8{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 05 Дек 2018 Просмотров:4 Общество

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Дорожная инспекция

Вот уже 4 сутки коммунальщики города устраняют последствия снегопада, который прошел в субботу. Одним из этих последствий стали дорожно-транспортные происшествия, в том числе, с участием детей. {youtube}sNwbUAh65Ug{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 05 Дек 2018 Просмотров:4 Общество

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Спорт без ограничений

Традиционно, в начале декабря проходит так называемая "декада инвалидов". В ее рамках проводятся мероприятия, цель которых - привлечение внимания общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья. {youtube}e3OX_Ljh7qc{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 04 Дек 2018 Просмотров:15 Спорт

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Убирать некому?

В областном центре до сих пор не справились с последствиями субботнего снегопада. Причина - не на всю технику из парка Спецавтобазы нашлись водители. {youtube}_hfFddjeviM{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 04 Дек 2018 Просмотров:13 Политика

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