Новогоднее убранство

На площади Ленина 3 декабря начали монтаж главной ели города. Помимо неё в городе установят еще несколько новых аналогичных конструкций.
На площади Ленина 3 декабря начали монтаж главной ели города. Помимо неё в городе установят еще несколько новых аналогичных конструкций.
На площади Ленина 3 декабря начали монтаж главной ели города. Помимо неё в городе установят еще несколько новых аналогичных конструкций. {youtube}2YHwmddYCf8{/youtube}
Administrator 05 Дек 2018 Просмотров:4 ОбществоПодробнее
Вот уже 4 сутки коммунальщики города устраняют последствия снегопада, который прошел в субботу. Одним из этих последствий стали дорожно-транспортные происшествия, в том числе, с участием детей. {youtube}sNwbUAh65Ug{/youtube}
Administrator 05 Дек 2018 Просмотров:4 ОбществоПодробнее
Традиционно, в начале декабря проходит так называемая "декада инвалидов". В ее рамках проводятся мероприятия, цель которых - привлечение внимания общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья. {youtube}e3OX_Ljh7qc{/youtube}
Administrator 04 Дек 2018 Просмотров:15 СпортПодробнее
В областном центре до сих пор не справились с последствиями субботнего снегопада. Причина - не на всю технику из парка Спецавтобазы нашлись водители. {youtube}_hfFddjeviM{/youtube}
Administrator 04 Дек 2018 Просмотров:13 ПолитикаПодробнее