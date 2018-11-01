03Декабря2018

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Первый городской плюс

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Новости Общество Мир на ладони
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Мир на ладони

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В военно-историческом музее открылась выставка стендового моделизма "Прорыв". Более 300 работ от моделистов Орла, Курска, Липецка и Москвы были представлены широкой публике.

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События дня

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Мир на ладони

В военно-историческом музее открылась выставка стендового моделизма "Прорыв". Более 300 работ от моделистов Орла, Курска, Липецка и Москвы были представлены широкой публике. {youtube}rb1DZooyMKg{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 03 Дек 2018 Просмотров:3 Общество

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Программа преображения

В 2019 году на территории Орловской области продолжится реализация государственной программы "Формирование комфортной городской среды". В 2018 году в ее рамках удалось благоустроить более 150 дворов и 19 других общественных...

Administrator - avatar Administrator 03 Дек 2018 Просмотров:2 Политика

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"Солнечный дом"

Некрасовская школа-интернат отметила 85-летний юбилей. {youtube}r6VLgNPl42o{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 28 Ноя 2018 Просмотров:27 Общество

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Учебная тревога

Медсанчасть областного УМВД загорелась. Но и этот пожар был условным, с парой пострадавших... "понарошку". {youtube}tbgiLPQj9U8{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 28 Ноя 2018 Просмотров:23 Общество

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