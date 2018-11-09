В дружном строю

В Орле прошел областной конкурс знаменных групп и барабанщиков. Организатором традиционно выступает пионерская организация "Орлята".
В Орле прошел областной конкурс знаменных групп и барабанщиков. Организатором традиционно выступает пионерская организация "Орлята".
О повышении стоимости проезда в общественном транспорте Орла говорили депутаты на заседании комитета облсовета. В связи с этим рассмотрели и вопрос поддержки учащихся, чьи учебные заведения находятся за границами города...
Administrator 23 Ноя 2018 Просмотров:3 ПолитикаПодробнее
В Орле прошел областной конкурс знаменных групп и барабанщиков. Организатором традиционно выступает пионерская организация "Орлята". {youtube}MSJI0O5QgiM{/youtube}
Administrator 23 Ноя 2018 Просмотров:4 ОбществоПодробнее
В Орловской области готовится база для проведения государственной кадастровой оценки земель и имущества в 2019 году. По такому случаю на базе Межрегионального бюро технической инвентаризации провели круглой стол. Гости отчитались...
Administrator 22 Ноя 2018 Просмотров:16 ПолитикаПодробнее
Орловское региональное отделение Движения Российские студенческие отряды отметило свое пятилетие. Организация уходит корнями к 1950м гг, когда студенты начали осваивать целину. Сегодня отряды из юношей и девушек осваивают разве что...
Administrator 22 Ноя 2018 Просмотров:13 ОбществоПодробнее