В дружном строю

О повышении стоимости проезда в общественном транспорте Орла говорили депутаты на заседании комитета облсовета. В связи с этим рассмотрели и вопрос поддержки учащихся, чьи учебные заведения находятся за границами города...

Administrator 23 Ноя 2018 Просмотров:3 Политика