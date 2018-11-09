23Ноября2018

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Первый городской плюс

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В дружном строю

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В Орле прошел областной конкурс знаменных групп и барабанщиков. Организатором традиционно выступает пионерская организация "Орлята".

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События дня

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Поддержка и компенсация

О повышении стоимости проезда в общественном транспорте Орла говорили депутаты на заседании комитета облсовета. В связи с этим рассмотрели и вопрос поддержки учащихся, чьи учебные заведения находятся за границами города...

Administrator - avatar Administrator 23 Ноя 2018 Просмотров:3 Политика

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В дружном строю

В Орле прошел областной конкурс знаменных групп и барабанщиков. Организатором традиционно выступает пионерская организация "Орлята". {youtube}MSJI0O5QgiM{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 23 Ноя 2018 Просмотров:4 Общество

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Цена земли

В Орловской области готовится база для проведения государственной кадастровой оценки земель и имущества в 2019 году. По такому случаю на базе Межрегионального бюро технической инвентаризации провели круглой стол. Гости отчитались...

Administrator - avatar Administrator 22 Ноя 2018 Просмотров:16 Политика

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Традиции 50-х

Орловское региональное отделение Движения Российские студенческие отряды отметило свое пятилетие. Организация уходит корнями к 1950м гг, когда студенты начали осваивать целину. Сегодня отряды из юношей и девушек осваивают разве что...

Administrator - avatar Administrator 22 Ноя 2018 Просмотров:13 Общество

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