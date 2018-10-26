Место у дома

Жители дома № 45 по ул.7-е ноября оказались вынуждены бороться с городскими властями. Возле их дома стали строить парковку - не спросясь! Вопрос оказался не частным - ведь его даже разобрали на планерке в мэрии.
Жители дома № 45 по ул.7-е ноября оказались вынуждены бороться с городскими властями. Возле их дома стали строить парковку - не спросясь! Вопрос оказался не частным - ведь его даже разобрали на планерке в мэрии.
В литературном музее Тургенева открылась выставка личных вещей и документов писателя. Называется она "Орел - мой родной город" {youtube}rHUGfgQyhOE{/youtube}
Administrator 31 Окт 2018 Просмотров:3 КультураПодробнее
Профессор из Цюриха провел открытую лекцию в Орле. Встреча со знаменитым программистом была приурочена к тридцатилетию языка "оберон", соавтором которого он является. {youtube}8KpjHRQJGpw{/youtube}
Administrator 31 Окт 2018 Просмотров:5 ОбществоПодробнее
Юным жителям Орла вручили их первые паспорта. Наиболее активные ученики школ, отличившиеся в учебе и спорте, важный документ получили от руководителей региона. {youtube}1EWTuJOfSM0{/youtube}
Administrator 31 Окт 2018 Просмотров:8 ОбществоПодробнее
Депутат ГосДумы Николай Земцов провел приём граждан. Одно из заявленных прошений - просьба помочь в судьбе орловского техникума сферы услуг. По словам его директора, учебное заведение хотят присоединить к одному...
Administrator 31 Окт 2018 Просмотров:5 ПолитикаПодробнее