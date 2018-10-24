29Октября2018

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Первый городской плюс

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Новости Общество "День открытых дверей"
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"День открытых дверей"

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"День открытых дверей" в ОрЮИ МВД - как абитуриентам рассказали о том, что было, что с ними будет, и как им сердце успокоить.

2018
Октябрь
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События дня

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"День открытых дверей"

"День открытых дверей" в ОрЮИ МВД - как абитуриентам рассказали о том, что было, что с ними будет, и как им сердце успокоить. {youtube}WJmT9HJi5pA{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 29 Окт 2018 Просмотров:3 Общество

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ВЛКСМ - 100 лет

100 лет комсомолу. Как вековой юбилей отметили в Орле, и чем этот праздник аукнется в 2068 году? {youtube}BxQySKjDauo{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 29 Окт 2018 Просмотров:4 Общество

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Главная изюминка

В Орле открылся десятый конкурс-фестиваль современного искусства "Созвездие Орла 2018". {youtube}ffDdbYjblIU{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 26 Окт 2018 Просмотров:26 Культура

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Забота о детях

Проект "Культура на дорогах". Встреча в перинатальном центре Орла с автомобилистками-будущими мамами. Лейтмотив: как обезопасить малыша по дороге домой уже после выписки. {youtube}WYoy5KrlVJ0{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 26 Окт 2018 Просмотров:22 Общество

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