26Октября2018

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Первый городской плюс

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Забота о детях

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Проект "Культура на дорогах". Встреча в перинатальном центре Орла с автомобилистками-будущими мамами. Лейтмотив: как обезопасить малыша по дороге домой уже после выписки.

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Главная изюминка

В Орле открылся десятый конкурс-фестиваль современного искусства "Созвездие Орла 2018". {youtube}ffDdbYjblIU{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 26 Окт 2018 Просмотров:3 Культура

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Забота о детях

Проект "Культура на дорогах". Встреча в перинатальном центре Орла с автомобилистками-будущими мамами. Лейтмотив: как обезопасить малыша по дороге домой уже после выписки. {youtube}WYoy5KrlVJ0{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 26 Окт 2018 Просмотров:4 Общество

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Тургенев в мире

Международная научная конференция в ОГУ, посвященная Ивану Сергеевичу: тургеневоведы из Китая, Франции, Испании и - Клычков. {youtube}yxpaUwiwxk8{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 26 Окт 2018 Просмотров:3 Культура

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Бюджетный риск

Депутаты облсовета приняли бюджет Орловской области на 2019 год. Пока - в первом чтении. И кое-что в документе вызывает недовольство народных избранников. Что же? {youtube}JgzWQM2EGKE{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 26 Окт 2018 Просмотров:2 Экономика

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