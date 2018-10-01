24Октября2018

﻿

Первый городской плюс

﻿
Новости Общество Небезопасный транспорт
﻿

Небезопасный транспорт

  • Печать

Вопросы, связанные с организацией работы городских перевозчиков и с условиями трансфера орловчан, в мэрии обсудили и с самими бизнесменами, занятыми на ниве общественного транспорта. Что же те ответили на упрёки?

2018
Октябрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

События дня

Предыдущая Следующая

Федеральный уровень

Первая городская управляющая компания вносит в свою работу изменения - номер диспетчерской службы в скором времени поменяют. {youtube}0qz60iiga_o{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 24 Окт 2018 Просмотров:2 ЖКХ

Подробнее

Открытое поле

Орел обзавелся новой спортивной площадкой в рамках проекта "Единой России" "Детский спорт". Футбольное поле с искусственным покрытием появилось в переулке Артельный - на месте пятака с ржавыми воротами. {youtube}fIheDv3PKjk{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 24 Окт 2018 Просмотров:2 Спорт

Подробнее

Небезопасный транспорт

Вопросы, связанные с организацией работы городских перевозчиков и с условиями трансфера орловчан, в мэрии обсудили и с самими бизнесменами, занятыми на ниве общественного транспорта. Что же те ответили на упрёки? {youtube}maGWwcTDakI{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 24 Окт 2018 Просмотров:3 Общество

Подробнее

Транспортная недостаточность

Проблемы орловского транспорта обсудили чиновники на рабочем совещании в мэрии. Главное, о чем говорили, - вопросы безопасности и комфорта.   {youtube}vm1KzU-IeBE{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 24 Окт 2018 Просмотров:2 Политика

Подробнее
Предыдущая Следующая
﻿

Продолжая пользование данным сайтом, я выражаю своё согласие на обработку персональных данных с использованием интернет-сервисов "Hotlog". С политикой обработки персональных данных и сведениями о реализуемых требованиях к защите персональных данных ознакомлен.

 

© 2017 Первый Городской Плюс. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима активная гиперссылка на ресурс.

HotLog Openstat