Программа преображения

В 2019 году на территории Орловской области продолжится реализация государственной программы "Формирование комфортной городской среды". В 2018 году в ее рамках удалось благоустроить более 150 дворов и 19 других общественных территорий.
В 2019 году на территории Орловской области продолжится реализация государственной программы "Формирование комфортной городской среды". В 2018 году в ее рамках удалось благоустроить более 150 дворов и 19 других общественных территорий.
В военно-историческом музее открылась выставка стендового моделизма "Прорыв". Более 300 работ от моделистов Орла, Курска, Липецка и Москвы были представлены широкой публике. {youtube}rb1DZooyMKg{/youtube}
Administrator 03 Дек 2018 Просмотров:3 ОбществоПодробнее
В 2019 году на территории Орловской области продолжится реализация государственной программы "Формирование комфортной городской среды". В 2018 году в ее рамках удалось благоустроить более 150 дворов и 19 других общественных...
Administrator 03 Дек 2018 Просмотров:3 ПолитикаПодробнее
Некрасовская школа-интернат отметила 85-летний юбилей. {youtube}r6VLgNPl42o{/youtube}
Administrator 28 Ноя 2018 Просмотров:27 ОбществоПодробнее
Медсанчасть областного УМВД загорелась. Но и этот пожар был условным, с парой пострадавших... "понарошку". {youtube}tbgiLPQj9U8{/youtube}
Administrator 28 Ноя 2018 Просмотров:23 ОбществоПодробнее