28Ноября2018

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Первый городской плюс

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Нет подделке

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В Орле прошло заседание межведомственного координационного совета по обеспечению и защите прав потребителей. Говорили о проблемах поставки в торговые сети товаров ненадлежащего качества.

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События дня

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"Солнечный дом"

Некрасовская школа-интернат отметила 85-летний юбилей. {youtube}r6VLgNPl42o{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 28 Ноя 2018 Просмотров:2 Общество

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Учебная тревога

Медсанчасть областного УМВД загорелась. Но и этот пожар был условным, с парой пострадавших... "понарошку". {youtube}tbgiLPQj9U8{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 28 Ноя 2018 Просмотров:2 Общество

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Мамы орловщины

По случаю недавнего праздника "День матери" в областном правительстве устроили чаепитие с главой региона - и с самыми заслуженными и известными орловскими мамами. {youtube}wRlptDgO7-c{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 28 Ноя 2018 Просмотров:2 Общество

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Ремонт провален?

Одну из извечных российских проблем обсудили на утренней планерке в городской администрации - дороги. Вернее, их провальный ремонт на нескольких улицах города. {youtube}qqJU67rzS7U{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 28 Ноя 2018 Просмотров:2 Политика

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