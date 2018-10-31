07Ноября2018

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Первый городской плюс

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Недочёты ремонта

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Вопросы ремонта и благоустройства снова занимали чиновников, собравшихся в мэрии на рабочем совещании. В частности, как продвигаются работы в сквере Дворянское гнездо, и с чем связаны 
выявленные там недочеты? Обсудили и ремонт городских мостов.

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В стенах библиотеки имени Пришвина прошла встреча с писательницей Лилией Волковой, победителем всероссийского литературного конкурса для детей и подростков "Книгуру". {youtube}lA5n8ffJ1u4{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 07 Ноя 2018 Просмотров:4 Культура

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Недочёты ремонта

Вопросы ремонта и благоустройства снова занимали чиновников, собравшихся в мэрии на рабочем совещании. В частности, как продвигаются работы в сквере Дворянское гнездо, и с чем связаны выявленные там недочеты? Обсудили и...

Administrator - avatar Administrator 07 Ноя 2018 Просмотров:3 Политика

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Глава администрации Орла объехал город, чтобы со специальной комиссией осмотреть проблемные участки улично-дорожной сети. "Точки" на маршруте подсказали сами жители - сити-менеджер в очередной раз ознакомился с обращениями, которые орловчане...

Administrator - avatar Administrator 01 Ноя 2018 Просмотров:45 Политика

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Российскому архивному делу - 100 лет. По такому случаю областной архив провел научную конференцию "История длиною в век". {youtube}NW2ot-MQxPQ{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 01 Ноя 2018 Просмотров:41 Общество

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