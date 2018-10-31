Недочёты ремонта

Вопросы ремонта и благоустройства снова занимали чиновников, собравшихся в мэрии на рабочем совещании. В частности, как продвигаются работы в сквере Дворянское гнездо, и с чем связаны

выявленные там недочеты? Обсудили и ремонт городских мостов.