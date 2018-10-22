25Октября2018

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Первый городской плюс

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Напряженный бюджет

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Областной совет нардепов провёл публичные слушания по законопроекту о бюджете региона на 2019 год. Спрашивали мнения всех, кто причастен к формированию доходов и расходов: чиновников, работников контрольно-счетной палаты и руководителей городов.

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События дня

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Танцы по мотивам романа

В театре "Свободное пространство" журналистам презентовали новый спектакль. Название -"Фокстрот 12 стульев". {youtube}Xav5Huyaa_U{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 25 Окт 2018 Просмотров:3 Культура

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Зелёный свет

"Культура на дорогах" - так называется новый федеральный проект, который в октябре стартовал и в Орловской области. В рамках проекта сотрудники ГИБДД идут со своими уроками в детские сады. {youtube}zYvEmbOUbvs{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 25 Окт 2018 Просмотров:2 Общество

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Напряженный бюджет

Областной совет нардепов провёл публичные слушания по законопроекту о бюджете региона на 2019 год. Спрашивали мнения всех, кто причастен к формированию доходов и расходов: чиновников, работников контрольно-счетной палаты и руководителей...

Administrator - avatar Administrator 25 Окт 2018 Просмотров:3 Политика

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Федеральный уровень

Первая городская управляющая компания вносит в свою работу изменения - номер диспетчерской службы в скором времени поменяют. {youtube}0qz60iiga_o{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 24 Окт 2018 Просмотров:11 ЖКХ

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