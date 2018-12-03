Под стягом Св. Георгия

День героев Отечества отметили и сотрудники орловского ОМОН. В списках личного состава отряда - свой Герой. Герой России, Алексей Скворцов, погибший в марте 96-го года в Чечне.
День героев Отечества отметили и сотрудники орловского ОМОН. В списках личного состава отряда - свой Герой. Герой России, Алексей Скворцов, погибший в марте 96-го года в Чечне.
Под Орлом открыт современный тепличный комплекс. Для реализации этого крупного инвестпроекта потребовался не один год и не один миллиард рублей. {youtube}sBUdkfnHZ5s{/youtube}
Administrator 12 Дек 2018 Просмотров:3 ПолитикаПодробнее
"Мы любим жизнь" - концерт с таким названием прошел в Орле. Этот праздник уже более 10 лет проводится в рамках так называемой "декады инвалидов". {youtube}ODRmNvxW2N4{/youtube}
Administrator 12 Дек 2018 Просмотров:3 КультураПодробнее
День героев Отечества отметили и сотрудники орловского ОМОН. В списках личного состава отряда - свой Герой. Герой России, Алексей Скворцов, погибший в марте 96-го года в Чечне. {youtube}GZWi8NEqAf0{/youtube}
Administrator 12 Дек 2018 Просмотров:4 КультураПодробнее
Снегопады осложняют жизнь не только горожанам, но еще и коммунальщикам - в том числе, опосредованно, через критику со стороны орловчан и через давление власти... Александр Муромский решил лично проверить работы...
Administrator 10 Дек 2018 Просмотров:11 ЖКХПодробнее