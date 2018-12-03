12Декабря2018

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Первый городской плюс

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Новости Культура Под стягом Св. Георгия
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Под стягом Св. Георгия

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День героев Отечества отметили и сотрудники орловского ОМОН. В списках личного состава отряда - свой Герой. Герой России, Алексей Скворцов, погибший в марте 96-го года в Чечне.

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События дня

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Орловские овощи

Под Орлом открыт современный тепличный комплекс. Для реализации этого крупного инвестпроекта потребовался не один год и не один миллиард рублей. {youtube}sBUdkfnHZ5s{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 12 Дек 2018 Просмотров:3 Политика

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С любовью к жизни

"Мы любим жизнь" - концерт с таким названием прошел в Орле. Этот праздник уже более 10 лет проводится в рамках так называемой "декады инвалидов". {youtube}ODRmNvxW2N4{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 12 Дек 2018 Просмотров:3 Культура

Подробнее

Под стягом Св. Георгия

День героев Отечества отметили и сотрудники орловского ОМОН. В списках личного состава отряда - свой Герой. Герой России, Алексей Скворцов, погибший в марте 96-го года в Чечне. {youtube}GZWi8NEqAf0{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 12 Дек 2018 Просмотров:4 Культура

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Долой снег!

Снегопады осложняют жизнь не только горожанам, но еще и коммунальщикам - в том числе, опосредованно, через критику со стороны орловчан и через давление власти... Александр Муромский решил лично проверить работы...

Administrator - avatar Administrator 10 Дек 2018 Просмотров:11 ЖКХ

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