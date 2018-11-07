В Орле зажглось две с половиной тысячи юных звезд - столько танцоров прибыло в наш город для участия в двухдневном международном конкурсе "Провинциальные танцы".
В Орле зажглось две с половиной тысячи юных звезд - столько танцоров прибыло в наш город для участия в двухдневном международном конкурсе "Провинциальные танцы".
В Орле зажглось две с половиной тысячи юных звезд - столько танцоров прибыло в наш город для участия в двухдневном международном конкурсе "Провинциальные танцы". {youtube}6vuzkn4hckI{/youtube}
Administrator 20 Ноя 2018 Просмотров:4 КультураПодробнее
Дед Мороз с размахом отпраздновал свой День рождения в компании совсем маленьких орловчан - всё устроилось в Детском парке, с хороводами, стихами и фото на память. {youtube}18-_4-NiIG4{/youtube}
Administrator 20 Ноя 2018 Просмотров:3 ОбществоПодробнее
В армии служить почетно - под таким девизом в Орле прошел День призывника. Праздник будущим защитникам Отечества устроили в Техникуме агротехнологий и транспорта. {youtube}-XM2iKRIo5w{/youtube}
Administrator 15 Ноя 2018 Просмотров:36 ОбществоПодробнее
Тему дорожного ремонта в очередной раз обсудили чиновники на планерке в мэрии. Из 31 объекта, которые надлежало отремонтировать в 2018 году, работы завершены на 29. 2 объекта находятся в стадии...
Administrator 15 Ноя 2018 Просмотров:25 ПолитикаПодробнее