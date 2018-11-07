"Провинциальные танцы"

Тему дорожного ремонта в очередной раз обсудили чиновники на планерке в мэрии. Из 31 объекта, которые надлежало отремонтировать в 2018 году, работы завершены на 29. 2 объекта находятся в стадии...

Administrator 15 Ноя 2018 Просмотров:25 Политика