20Ноября2018

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Первый городской плюс

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Новости Культура "Провинциальные танцы"
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"Провинциальные танцы"

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В Орле зажглось две с половиной тысячи юных звезд - столько танцоров прибыло в наш город для участия в двухдневном международном конкурсе "Провинциальные танцы".

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События дня

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"Провинциальные танцы"

В Орле зажглось две с половиной тысячи юных звезд - столько танцоров прибыло в наш город для участия в двухдневном международном конкурсе "Провинциальные танцы". {youtube}6vuzkn4hckI{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 20 Ноя 2018 Просмотров:4 Культура

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Волшебный день рождения

Дед Мороз с размахом отпраздновал свой День рождения в компании совсем маленьких орловчан - всё устроилось в Детском парке, с хороводами, стихами и фото на память. {youtube}18-_4-NiIG4{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 20 Ноя 2018 Просмотров:3 Общество

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День призывника

В армии служить почетно - под таким девизом в Орле прошел День призывника. Праздник будущим защитникам Отечества устроили в Техникуме агротехнологий и транспорта. {youtube}-XM2iKRIo5w{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 15 Ноя 2018 Просмотров:36 Общество

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Довести до ума

Тему дорожного ремонта в очередной раз обсудили чиновники на планерке в мэрии. Из 31 объекта, которые надлежало отремонтировать в 2018 году, работы завершены на 29. 2 объекта находятся в стадии...

Administrator - avatar Administrator 15 Ноя 2018 Просмотров:25 Политика

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