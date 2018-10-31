Хирург-путешественник

В краеведческом музее Орла открылась выставка, посвященная нашему земляку, выдающемуся хирургу Павлу Пясецкому. Приурочена выставка к 175-летнему юбилею врача.
В краеведческом музее Орла открылась выставка, посвященная нашему земляку, выдающемуся хирургу Павлу Пясецкому. Приурочена выставка к 175-летнему юбилею врача.
10 ноября сотрудники правоохранительных органов отметят профессиональный праздник. По случаю, в ОрЮИ имени Лукьянова прошло торжественное мероприятие. {youtube}QAO8-XvWnCI{/youtube}
Administrator 09 Ноя 2018 Просмотров:0 ОбществоПодробнее
В Орле проходит форум-фестиваль добровольческих инициатив. Он призван познакомить общественность с волонтерскими проектами и их авторами, собравшимися со всей страны. {youtube}K8_YWYd9VjY{/youtube}
Administrator 09 Ноя 2018 Просмотров:0 ОбществоПодробнее
Орел с размахом отметил 200 День рождения Ивана Тургенева. Вообще-то, писателя сейчас вспоминают по всей стране и за её пределами, но именно наш город стал центром празднования этого юбилея. {youtube}Po0pxN-oC5U{/youtube}
Administrator 09 Ноя 2018 Просмотров:0 КультураПодробнее
В краеведческом музее Орла открылась выставка, посвященная нашему земляку, выдающемуся хирургу Павлу Пясецкому. Приурочена выставка к 175-летнему юбилею врача. {youtube}jJPzqCRKP2s{/youtube}
Administrator 09 Ноя 2018 Просмотров:1 КультураПодробнее