Современный писатель

В стенах библиотеки имени Пришвина прошла встреча с писательницей Лилией Волковой, победителем всероссийского литературного конкурса для детей и подростков "Книгуру".
В стенах библиотеки имени Пришвина прошла встреча с писательницей Лилией Волковой, победителем всероссийского литературного конкурса для детей и подростков "Книгуру".
В стенах библиотеки имени Пришвина прошла встреча с писательницей Лилией Волковой, победителем всероссийского литературного конкурса для детей и подростков "Книгуру". {youtube}lA5n8ffJ1u4{/youtube}
Administrator 07 Ноя 2018 Просмотров:4 КультураПодробнее
Вопросы ремонта и благоустройства снова занимали чиновников, собравшихся в мэрии на рабочем совещании. В частности, как продвигаются работы в сквере Дворянское гнездо, и с чем связаны выявленные там недочеты? Обсудили и...
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Administrator 01 Ноя 2018 Просмотров:41 ОбществоПодробнее