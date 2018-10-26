Где жил Тургенев

Профессор из Цюриха провел открытую лекцию в Орле. Встреча со знаменитым программистом была приурочена к тридцатилетию языка "оберон", соавтором которого он является. {youtube}8KpjHRQJGpw{/youtube}

Administrator 31 Окт 2018 Просмотров:4 Общество