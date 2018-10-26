31Октября2018

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Первый городской плюс

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Пора прощаться

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К сожалению многих, этот день настал - фестиваль "Созвездие Орла 2018" завершился. Три дня участники из разных городов боролись за награды "звёздного" конкурса.

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События дня

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Где жил Тургенев

В литературном музее Тургенева открылась выставка личных вещей и документов писателя. Называется она "Орел - мой родной город" {youtube}rHUGfgQyhOE{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 31 Окт 2018 Просмотров:3 Культура

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Универсальный язык

Профессор из Цюриха провел открытую лекцию в Орле. Встреча со знаменитым программистом была приурочена к тридцатилетию языка "оберон", соавтором которого он является. {youtube}8KpjHRQJGpw{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 31 Окт 2018 Просмотров:4 Общество

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Первый паспорт

Юным жителям Орла вручили их первые паспорта. Наиболее активные ученики школ, отличившиеся в учебе и спорте, важный документ получили от руководителей региона. {youtube}1EWTuJOfSM0{/youtube}

Administrator - avatar Administrator 31 Окт 2018 Просмотров:7 Общество

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Сохранить техникум

Депутат ГосДумы Николай Земцов провел приём граждан. Одно из заявленных прошений - просьба помочь в судьбе орловского техникума сферы услуг. По словам его директора, учебное заведение хотят присоединить к одному...

Administrator - avatar Administrator 31 Окт 2018 Просмотров:5 Политика

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