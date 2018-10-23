Тургенев в мире

Международная научная конференция в ОГУ, посвященная Ивану Сергеевичу: тургеневоведы из Китая, Франции, Испании и - Клычков.
Международная научная конференция в ОГУ, посвященная Ивану Сергеевичу: тургеневоведы из Китая, Франции, Испании и - Клычков.
В Орле открылся десятый конкурс-фестиваль современного искусства "Созвездие Орла 2018". {youtube}ffDdbYjblIU{/youtube}
Administrator 26 Окт 2018 Просмотров:4 КультураПодробнее
Проект "Культура на дорогах". Встреча в перинатальном центре Орла с автомобилистками-будущими мамами. Лейтмотив: как обезопасить малыша по дороге домой уже после выписки. {youtube}WYoy5KrlVJ0{/youtube}
Administrator 26 Окт 2018 Просмотров:4 ОбществоПодробнее
Международная научная конференция в ОГУ, посвященная Ивану Сергеевичу: тургеневоведы из Китая, Франции, Испании и - Клычков. {youtube}yxpaUwiwxk8{/youtube}
Administrator 26 Окт 2018 Просмотров:4 КультураПодробнее
Депутаты облсовета приняли бюджет Орловской области на 2019 год. Пока - в первом чтении. И кое-что в документе вызывает недовольство народных избранников. Что же? {youtube}JgzWQM2EGKE{/youtube}
Administrator 26 Окт 2018 Просмотров:3 ЭкономикаПодробнее