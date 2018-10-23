Тургенев в мире

Депутаты облсовета приняли бюджет Орловской области на 2019 год. Пока - в первом чтении. И кое-что в документе вызывает недовольство народных избранников. Что же? {youtube}JgzWQM2EGKE{/youtube}

Administrator 26 Окт 2018 Просмотров:3 Экономика