Танцы по мотивам романа

В театре "Свободное пространство" журналистам презентовали новый спектакль. Название -"Фокстрот 12 стульев".
В театре "Свободное пространство" журналистам презентовали новый спектакль. Название -"Фокстрот 12 стульев".
В театре "Свободное пространство" журналистам презентовали новый спектакль. Название -"Фокстрот 12 стульев". {youtube}Xav5Huyaa_U{/youtube}
Administrator 25 Окт 2018 Просмотров:3 КультураПодробнее
"Культура на дорогах" - так называется новый федеральный проект, который в октябре стартовал и в Орловской области. В рамках проекта сотрудники ГИБДД идут со своими уроками в детские сады. {youtube}zYvEmbOUbvs{/youtube}
Administrator 25 Окт 2018 Просмотров:2 ОбществоПодробнее
Областной совет нардепов провёл публичные слушания по законопроекту о бюджете региона на 2019 год. Спрашивали мнения всех, кто причастен к формированию доходов и расходов: чиновников, работников контрольно-счетной палаты и руководителей...
Administrator 25 Окт 2018 Просмотров:2 ПолитикаПодробнее
Первая городская управляющая компания вносит в свою работу изменения - номер диспетчерской службы в скором времени поменяют. {youtube}0qz60iiga_o{/youtube}
Administrator 24 Окт 2018 Просмотров:11 ЖКХПодробнее