Танцы по мотивам романа

"Культура на дорогах" - так называется новый федеральный проект, который в октябре стартовал и в Орловской области. В рамках проекта сотрудники ГИБДД идут со своими уроками в детские сады. {youtube}zYvEmbOUbvs{/youtube}

Administrator 25 Окт 2018 Просмотров:2 Общество